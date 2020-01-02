ДЕ ПЕНА: «Благодарен болельщикам Динамо»

Уругваец подвел итоги 2019 года

  • 02.01.2020 23:28
  • 679 просмотров
  • 5 комментариев
ДЕ ПЕНА: «Благодарен болельщикам Динамо»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена
Карлос де Пена, лучший игрок года в «Динамо» по версии болельщиков, подвел итоги периода, который он провел в составе украинского клуба. 
 
- Карлос, каким для тебя был 2019 год? 
- Можно сказать, что прошедший год выдался для меня успешным. Ведь я подписал контракт с «Динамо», великим клубом, который знаменит во всем мире. Что касается личных достижений, я забивал голы, делал результативные передачи, это всегда хорошо, но для меня всегда на первом месте стоят успехи команды. 
 
- Ты уже почти год в «Динамо». Доволен ли ты своим пребыванием в Киеве? 
- Для меня это огромный опыт. Это стало действительно чем-то новым, непривычным, если говорить о городе, в котором я теперь живу, новом языке, местных обычаях. Но думаю, что я успешно адаптировался. Раньше я играл за «Насьональ», крупнейший клуб в Уругвае, так что мне хорошо знакомо давление, с которым сталкиваются футболисты таких клубов и необходимость все время выигрывать трофеи. Мы уже выиграли Суперкубок Украины и, надеюсь, выиграем и Кубок Украины в этом сезоне. 
 
- Твой контракт с «Динамо» был автоматически продлен. Какие цели ставишь теперь перед собой в клубе?
- Футболисту всегда приятно когда клуб продлевает с ним контракт. Это хороший знак, ведь это значит, что я делаю все правильно и мной довольны. Мои цели остаются прежними - выкладываться на 100% на каждой тренировке и в каждой игре, стараться помочь команде выигрывать в каждом матче. Естественно, когда находишься долгое время в команде, стараешься стать для нее важным игроком. 
 
- Болельщики «Динамо» выбрали тебя лучшим игроком 2019 года. Для тебя это стало неожиданностью?
- Я очень счастлив этому признанию болельщиков поскольку это лишь мой первый год в «Динамо» и я вижу, что фаны ко мне уже очень хорошо относятся. У «Динамо» прекрасные болельщики, они поддерживают нас даже когда нам не удается выиграть, и это то, за что я хочу, пользуясь случаем, их поблагодарить. В нашей команде очень много хороших игроков, и я считаю, что некоторые из них не менее достойны этого титула. Но я искренне рад и благодарен болельщикам за то, что они выбрали меня. 
 
- Какие цели ставишь перед собой, чего хочешь добиться в 2020 году? 
- Играть как можно больше, помочь команде завоевать новые трофеи и выполнить все задачи, которые перед нами поставит клуб. Со своей стороны обещаю работать со всей ответственностью и профессионализмом, что я и делал с самого первого дня в «Динамо». 
 
- В 2019 году «Динамо» нечасто радовало болельщиков. Что бы ты пожелал им в новом году?
- Хочу пожелать всем нашим поклонникам хорошего начала нового года, мира и счастья в 2020-м. Что касается футбола, желаю болельщикам побед и побольше радостных моментов от боления за «Динамо». Огромное всем спасибо за признание и счастливого нового года! 
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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.01.2020 23:47
    0
    УАФ– М а ф і я!, 02.01.2020 23:40
    Это точно были болельщики Динамо?
    А что был особо большой выбор? Да и результаты сами за себя говорят в дк - увы.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 02.01.2020 23:44
    0
    Уругвай - рулит.
    Суркис, даёшь больше качественных уругвайцев в команду Ну например Кавани
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 02.01.2020 23:40
    0
    Это точно были болельщики Динамо?
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 02.01.2020 23:38
    0
    Удивительно,что игроком десятилетия не выбрали.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 02.01.2020 23:35
    0
    Ти дійсно виборов своєю грою місце в основі Динамо.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.01.2020 23:47
    0
    УАФ– М а ф і я!, 02.01.2020 23:40
    Это точно были болельщики Динамо?
    А что был особо большой выбор? Да и результаты сами за себя говорят в дк - увы.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 02.01.2020 23:44
    0
    Уругвай - рулит.
    Суркис, даёшь больше качественных уругвайцев в команду Ну например Кавани
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 02.01.2020 23:40
    0
    Это точно были болельщики Динамо?
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 02.01.2020 23:38
    0
    Удивительно,что игроком десятилетия не выбрали.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 02.01.2020 23:35
    0
    Ти дійсно виборов своєю грою місце в основі Динамо.
    Ссылка
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