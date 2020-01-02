ДЕ ПЕНА: «Благодарен болельщикам Динамо»

- Карлос, каким для тебя был 2019 год?

- Можно сказать, что прошедший год выдался для меня успешным. Ведь я подписал контракт с «Динамо», великим клубом, который знаменит во всем мире. Что касается личных достижений, я забивал голы, делал результативные передачи, это всегда хорошо, но для меня всегда на первом месте стоят успехи команды.

- Ты уже почти год в «Динамо». Доволен ли ты своим пребыванием в Киеве?

- Для меня это огромный опыт. Это стало действительно чем-то новым, непривычным, если говорить о городе, в котором я теперь живу, новом языке, местных обычаях. Но думаю, что я успешно адаптировался. Раньше я играл за «Насьональ», крупнейший клуб в Уругвае, так что мне хорошо знакомо давление, с которым сталкиваются футболисты таких клубов и необходимость все время выигрывать трофеи. Мы уже выиграли Суперкубок Украины и, надеюсь, выиграем и Кубок Украины в этом сезоне.

- Твой контракт с «Динамо» был автоматически продлен. Какие цели ставишь теперь перед собой в клубе?

- Футболисту всегда приятно когда клуб продлевает с ним контракт. Это хороший знак, ведь это значит, что я делаю все правильно и мной довольны. Мои цели остаются прежними - выкладываться на 100% на каждой тренировке и в каждой игре, стараться помочь команде выигрывать в каждом матче. Естественно, когда находишься долгое время в команде, стараешься стать для нее важным игроком.

- Болельщики «Динамо» выбрали тебя лучшим игроком 2019 года. Для тебя это стало неожиданностью?

- Я очень счастлив этому признанию болельщиков поскольку это лишь мой первый год в «Динамо» и я вижу, что фаны ко мне уже очень хорошо относятся. У «Динамо» прекрасные болельщики, они поддерживают нас даже когда нам не удается выиграть, и это то, за что я хочу, пользуясь случаем, их поблагодарить. В нашей команде очень много хороших игроков, и я считаю, что некоторые из них не менее достойны этого титула. Но я искренне рад и благодарен болельщикам за то, что они выбрали меня.

- Какие цели ставишь перед собой, чего хочешь добиться в 2020 году?

- Играть как можно больше, помочь команде завоевать новые трофеи и выполнить все задачи, которые перед нами поставит клуб. Со своей стороны обещаю работать со всей ответственностью и профессионализмом, что я и делал с самого первого дня в «Динамо».

- В 2019 году «Динамо» нечасто радовало болельщиков. Что бы ты пожелал им в новом году?

- Хочу пожелать всем нашим поклонникам хорошего начала нового года, мира и счастья в 2020-м. Что касается футбола, желаю болельщикам побед и побольше радостных моментов от боления за «Динамо». Огромное всем спасибо за признание и счастливого нового года!