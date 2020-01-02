Карлос де Пена - игрок года в Динамо по версии болельщиков

Карлос де Пена назван лучшим игроком киевского «Динамо» в 2019 году по версии болельщиков. На момент окончания приема голосов 27-летний уругваец набрал 31% симпатий респондентов.
Отметим, что в голосовании приняли участие больше семи тысяч болельщиков.
Карлос де Пена подписал контракт с «Динамо» 10 апреля, став одним из самых результативных игроков команды по итогам года: 6 голов и 7 результативных передач в 32-х матчах, 21 из которых он провел в стартовом составе.
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Источник — ФК Динамо Киев
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