Карлос де Пена - игрок года в Динамо по версии болельщиков

Карлос де Пена назван лучшим игроком киевского «Динамо» в 2019 году по версии болельщиков. На момент окончания приема голосов 27-летний уругваец набрал 31% симпатий респондентов.

Отметим, что в голосовании приняли участие больше семи тысяч болельщиков.

Карлос де Пена подписал контракт с «Динамо» 10 апреля, став одним из самых результативных игроков команды по итогам года: 6 голов и 7 результативных передач в 32-х матчах, 21 из которых он провел в стартовом составе.