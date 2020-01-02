Руни победно дебютировал в составе Дерби Каунти, отдав голевой пас

Лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни дебютировал в составе «Дерби Каунти» в матче 26-го тура Чемпионшипа против «Барнсли».
На 45-й минуте при счете 0:0 Руни исполнил подачу со штрафного, отдав голевой пас на Джека Мэрриотта.
Напомним, Руни заключил контракт с клубом в августе, он будет совмещать функции игрока и тренера.
Чемпионшип. 26-й тур
«Дерби Каунти» – «Барнсли» – 2:1
Голы: Мэрриотт (45), Вехгорн (57) - Симоеш (50).
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Источник — Sport.ua
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