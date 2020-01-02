ВИДЕО. Руни дебютировал за Дерби Каунти

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни в матче против «Барнсли» дебютировал в составе клуба из Чемпионшипа.
В матче 26 тура второго по престижности дивизиона Англии 34-летний ветеран вывел на команду на поле с капитанской повязкой.
Отметим, что ранее Руни дебютировал в «Дерби Каунти» в качестве ассистента главного тренера, которым является Филлип Коку.
Let’s go, Rams! 🙌🐏#DCFCvBFC pic.twitter.com/n9hycgT1bP— Derby County (@dcfcofficial) January 2, 2020
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Источник — Sport.ua
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