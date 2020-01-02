Дэвид МОЙЕС: «Не знаю большинство игроков Вест Хэма»

Новый наставник «Вест Хэма» – о дебютной победе

  • 02.01.2020 21:30
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Дэвид МОЙЕС: «Не знаю большинство игроков Вест Хэма»
© ФК Вест Хэм. Дэвид Мойес
Шотландский специалист Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Борнмутом» (4:0) в своем первом матче с командой после возвращения. 
 
«Не думаю, что я мог бы лучше начать в «Вест Хэм». Но я не вижу своей заслуги в победе, ее заслужили игроки своей самоотдачей, желанием дать что-то болельщикам на трибунах. Они действительно сыграли хорошо
 
У нас с ними было лишь несколько дней, и я пытался максимально просто доносить свои идеи. Честно говоря, я не знаю большинство игроков, но пытался использовать каждую минуту. В конечном итоге мы пытались поработать над обороной и тем, чтобы не терять мяч.
 
Это первый матч, и я считаю, что имел недостаточно времени для работы с игроками, вот почему мне сложно приписать себе какие-то заслуги», – заявил Мойес на пресс-конференции после матча.
 
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Источник — Euro-football

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