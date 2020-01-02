ВИДЕО. Лучшие голы Кака в Серии А

Официальный ютюб-канал Серии А предлагает вспомнить лучшие голы бразильского экс-полузащитника «Милана» Кака, который провел в элитном дивизионе Италии 223 матчей, забил 77 мячей и отдал 48 ассистов.
Напомним, обладатель Золотого мяча-2007 завершил карьеру в конце 2017 года.
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Источник — Sport.ua
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