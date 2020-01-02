ВИДЕО. Как миланские тифози встречали Ибрагимовича

Звездный шведский футболист заслужил теплый прием в аэропорту Линате

  • 02.01.2020 18:59
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ВИДЕО. Как миланские тифози встречали Ибрагимовича
© gazzetta.it. Златан Ибрагимович
Нападающий Златан Ибрагимович в четверг прибыл в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Миланом».
 
На данный момент уже известно, что 38-летний игрок получил договор на полгода с опцией продления еще на год.
 
А вот так миланские тифози встречали звездного шведа, который в период с 2010 по 2012 годы забил 56 голов в 85 матчах за «россо-нери».
 
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Источник — Sport Mediaset

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