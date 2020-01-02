ВИДЕО. Как миланские тифози встречали Ибрагимовича

Нападающий Златан Ибрагимович в четверг прибыл в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Миланом».
На данный момент уже известно, что 38-летний игрок получил договор на полгода с опцией продления еще на год.
А вот так миланские тифози встречали звездного шведа, который в период с 2010 по 2012 годы забил 56 голов в 85 матчах за «россо-нери».
Ecco la grande accoglienza dei tifosi del #Milan all'arrivo di #Ibra all'aereoporto di Linate!💥 pic.twitter.com/NQSd2SJo2m— SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) January 2, 2020
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport Mediaset
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.