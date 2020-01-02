ВИДЕО. Как миланские тифози встречали Ибрагимовича

Нападающий Златан Ибрагимович в четверг прибыл в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Миланом».

А вот так миланские тифози встречали звездного шведа, который в период с 2010 по 2012 годы забил 56 голов в 85 матчах за «россо-нери».