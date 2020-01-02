Три болельщика арестованы из-за расизма и гомофобии во время матча АПЛ

Полиция проинформировала про арест трех болельщиков после завершения матча АПЛ «Брайтон» - «Челси».

Два фана хозяев и болельщик гостей обвиняются в расистском поведении и гомофобных оскорблениях в адрес как футболистов, так и других людей на трибунах.

Сообщается, что все трое предстанут перед судом.

Это не первый подобный скандал в АПЛ за последнее время. Недавно из-за расизма пострадал защитник «Челси» Антонио Рюдигер.