Три болельщика арестованы из-за расизма и гомофобии во время матча АПЛ

Полиция быстро нашла виновных

  • 02.01.2020 18:12
  • 339 просмотров
  • 1 комментарий
Три болельщика арестованы из-за расизма и гомофобии во время матча АПЛ
© twitter.com/OfficialBHAFC

Полиция проинформировала про арест трех болельщиков после завершения матча АПЛ «Брайтон» - «Челси».

Два фана хозяев и болельщик гостей обвиняются в расистском поведении и гомофобных оскорблениях в адрес как футболистов, так и других людей на трибунах.

Сообщается, что все трое предстанут перед судом.

Это не первый подобный скандал в АПЛ за последнее время. Недавно из-за расизма пострадал защитник «Челси» Антонио Рюдигер.

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Источник — BBC

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
      axylinam, 02.01.2020 18:18
    0
    Гейропа рулит
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 02.01.2020 18:18
    0
    Гейропа рулит
    Ссылка
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