Три болельщика арестованы из-за расизма и гомофобии во время матча АПЛ

Полиция проинформировала про арест трех болельщиков после завершения матча АПЛ «Брайтон» - «Челси».
Два фана хозяев и болельщик гостей обвиняются в расистском поведении и гомофобных оскорблениях в адрес как футболистов, так и других людей на трибунах.
Сообщается, что все трое предстанут перед судом.
Это не первый подобный скандал в АПЛ за последнее время. Недавно из-за расизма пострадал защитник «Челси» Антонио Рюдигер.
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Источник — BBC
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