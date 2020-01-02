Микель АРТЕТА: «Джака останется в Арсенале»

Наставник «Арсенала» хочет сохранить Гранита Джаку

  • 02.01.2020 17:50
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Микель АРТЕТА: «Джака останется в Арсенале»
© instagram.com/granitxhaka

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что швейцарский полузащитник Гранит Джака не покинет клуб в январе:

«Я думаю, Джака останется. Мне он действительно нравится, он потрясающе будет подходить под нашу игру, если останется в клубе. Он сосредоточен на матчах, это его обязательство прямо сейчас.

Я вижу, как Гранит живёт своей профессией. Он отличный футболист. Я рад наблюдать за его игрой, как он отдаёт пасы».

Ранее сообщалось о том, что Джака близок к переходу в «Герту».

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Источник — Sky Sports

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