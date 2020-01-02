Микель АРТЕТА: «Джака останется в Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что швейцарский полузащитник Гранит Джака не покинет клуб в январе:
«Я думаю, Джака останется. Мне он действительно нравится, он потрясающе будет подходить под нашу игру, если останется в клубе. Он сосредоточен на матчах, это его обязательство прямо сейчас.
Я вижу, как Гранит живёт своей профессией. Он отличный футболист. Я рад наблюдать за его игрой, как он отдаёт пасы».
Ранее сообщалось о том, что Джака близок к переходу в «Герту».
Источник — Sky Sports
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