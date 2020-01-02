Боруссия Дортмунд повесила ценник на Алькасера

Ранее уже сообщалось о том, что «Атлетико» интересуется форвардом «Боруссии» Пако Алькасером.

После приобретения Эрлинга Холанда руководство «Боруссии» готово расстаться с испанским форвардом. Немецкий клуб хочет получить за Алькасера 40 млн евро.

В нынешнем сезоне Алькасер провел за «Боруссию» 15 матчей, в которых забил 7 голов и сделал два ассиста.