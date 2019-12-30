Атлетико хочет купить Пако Алькасера

«Атлетико» намерен усилиться нападающим дортмундской «Боруссии» Пако Алькасером.

Как сообщает Marca, мадридский клуб уже начал переговоры с дортмундцами о переходе футболиста.

Издание отмечает, что за 26-летнего футболиста «Атлетико» может заплатить 30 миллионов евро. Сам Алькасер хочет вернуться в Испанию.

Напомним, что Алькасер перешел в «Боруссию» из «Барселоны» летом 2019 года.

В этом сезоне он провел 15 матчей за «Боруссию», забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.