Атлетико хочет купить Пако Алькасера

Форвард «Боруссии» может вернуться в Испанию

  • 30.12.2019 08:54
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Атлетико хочет купить Пако Алькасера
© Marca. Пако Алькасер
«Атлетико» намерен усилиться нападающим дортмундской «Боруссии» Пако Алькасером.
 
Как сообщает Marca, мадридский клуб уже начал переговоры с дортмундцами о переходе футболиста.
 
Издание отмечает, что за 26-летнего футболиста «Атлетико» может заплатить 30 миллионов евро. Сам Алькасер хочет вернуться в Испанию.
 
Напомним, что Алькасер перешел в «Боруссию» из «Барселоны» летом 2019 года.
 
В этом сезоне он провел 15 матчей за «Боруссию», забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.
 
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Источник — Marca

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