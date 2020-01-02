Йожеф САБО: «Расширение УПЛ будет правильным шагом»

Известный тренер одобряет увеличение количества команд в УПЛ

  • 02.01.2020 16:37
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Йожеф САБО: «Расширение УПЛ будет правильным шагом»
© dynamo.kiev.ua. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает расширение УПЛ правильным шагом:

«Хочу привести вам пример. Я хожу практически на все домашние матчи «Оболони-Бровар». Как-то сказал Сергею Ковальцу, что он молодец — держится со своей командой в группе лидеров, при том, что футболисты у него под рукой слабенькие.

Если взглянуть на составы лидеров Первой лиги — «Руха», «Металлиста-1925», «Волыни», то вы практически не увидите там молодых и перспективных ребят. Играют футболисты из УПЛ, которые, конечно же, на виду, но это сейчас. А что будет потом, никто не знает.

Расширение УПЛ будет правильным шагом. Мы сумели доказать это, несмотря на войну, кризис… На международной арене вынуждены с нами считаться».

В следующем сезоне УПЛ расширят до 14 команд.

Ранее Сабо заявил, что «Шахтеру» по силам выиграть Лигу Европы.

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Источник — zbirna.com

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