Йожеф САБО: «Шахтеру по силам выиграть Лигу Европы»

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо считает, что «Шахтер» может побороться за победу в Лиге Европы:

«Горнякам достался тяжелый жребий. «Бенфика» — серьезный соперник. Лиссабонский клуб наверняка зимой будет продавать своих лучших футболистов.

Но и из «Шахтера» может уйти как минимум Тайсон, а, может, и еще кто-то. Если все лидеры горняков останутся, то оранжево-черным вполне по силам выиграть Лигу Европы».