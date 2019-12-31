Йожеф САБО: «Шахтеру по силам выиграть Лигу Европы»

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо считает, что «Шахтер» может побороться за победу в Лиге Европы:
«Горнякам достался тяжелый жребий. «Бенфика» — серьезный соперник. Лиссабонский клуб наверняка зимой будет продавать своих лучших футболистов.
Но и из «Шахтера» может уйти как минимум Тайсон, а, может, и еще кто-то. Если все лидеры горняков останутся, то оранжево-черным вполне по силам выиграть Лигу Европы».
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Источник — zbirna.com
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