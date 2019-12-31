Йожеф САБО: «Шахтеру по силам выиграть Лигу Европы»

Экс-тренер «Динамо» - о перспективах «Шахтера»

  • 31.12.2019 14:46
  • 915 просмотров
  • 11 комментариев
Йожеф САБО: «Шахтеру по силам выиграть Лигу Европы»
© dynamo.kiev.ua. Йожеф Сабо

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо считает, что «Шахтер» может побороться за победу в Лиге Европы:

«Горнякам достался тяжелый жребий. «Бенфика» — серьезный соперник. Лиссабонский клуб наверняка зимой будет продавать своих лучших футболистов.

Но и из «Шахтера» может уйти как минимум Тайсон, а, может, и еще кто-то. Если все лидеры горняков останутся, то оранжево-черным вполне по силам выиграть Лигу Европы».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Kevko
    online
      Kevko, 31.12.2019 15:49
    0
    Новогодняя благодарность от Сабо работодателю.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 31.12.2019 15:36
    -1
    Maccceo Plex Plex, 31.12.2019 15:17
    Тут бы Бенфику пройти) Видать хряпнул уже экс-дынамовец))
    Это эксперт канала Футбол, как и Леоненко.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 31.12.2019 15:25
    -1
    Сабо как обычно
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 31.12.2019 15:17
    +4
    Тут бы Бенфику пройти) Видать хряпнул уже экс-дынамовец))
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 31.12.2019 15:16
    +1
    axylinam, 31.12.2019 15:05
    У Шахтёра оборона-это дыр-тим,так что шансы мизерные
    Ти тільки забув додати що це основа захисту збірної України!!!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.12.2019 15:05
    +2
    У Шахтёра оборона-это дыр-тим,так что шансы мизерные
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 31.12.2019 15:00
    +2
    Абы сказать.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 31.12.2019 14:59
    +6
    Сабо видать состав оставшихся участников не видел.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 31.12.2019 14:58
    +2
    Дед уже походу с горла херячет
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 31.12.2019 14:57
    +2
    Начал уже праздновать НГ?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 31.12.2019 14:47
    +3
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 31.12.2019 14:59
    +6
    Сабо видать состав оставшихся участников не видел.
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 31.12.2019 15:17
    +4
    Тут бы Бенфику пройти) Видать хряпнул уже экс-дынамовец))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 31.12.2019 14:47
    +3
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.12.2019 15:05
    +2
    У Шахтёра оборона-это дыр-тим,так что шансы мизерные
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 31.12.2019 15:00
    +2
    Абы сказать.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 31.12.2019 14:58
    +2
    Дед уже походу с горла херячет
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 31.12.2019 14:57
    +2
    Начал уже праздновать НГ?
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 31.12.2019 15:16
    +1
    axylinam, 31.12.2019 15:05
    У Шахтёра оборона-это дыр-тим,так что шансы мизерные
    Ти тільки забув додати що це основа захисту збірної України!!!
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 31.12.2019 15:49
    0
    Новогодняя благодарность от Сабо работодателю.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности