Три игрока из УПЛ – в топ-50 молодых талантов Европы

УЕФА составила список игроков, которые могут выстрелить в 2020 году

  • 02.01.2020 15:12
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Три игрока из УПЛ – в топ-50 молодых талантов Европы
© zarya-lugansk.com. Богдан Леднев

Сегодня УЕФА на своем официальном сайте опубликовала список из 50 молодых футболистов, которые могут выстрелить в 2020 году. В список попали три представителя УПЛ. Вот какую характеристику дал им УЕФА:

Додо (Бразилия, «Шахтер» – 21 год): прошлый сезон правый защитник ростом 166 см провел в «Витории» из Гимарайнша. Летом вернулся в «Шахтер» и быстро освоился в Украине. Осенью регулярно выходил в основе на матчи Лиге чемпионов.

Тете (Бразилия, «Шахтер» – 19 лет): в Бразилии Тете прозвали Ураганом – за сеющие панику проходы по правому флангу со смещением в центр. В «Шахтере» он доказывает свой высокий уровень.

Богдан Леднев (Украина, «Динамо» Киев/«Заря» – 21 год): плеймейкер-левша регулярно поражает ворота и славится умением исполнять стандартные положения. В этом сезоне выступает за «Зарю» на правах аренды.

В список вошли такие известные игроки, как вундеркинд «Барселоны» Ансу Фати, новичок «Ювентуса» Деян Кулусевки, защитник «Интера» Алессандро Бастони и Мэйсон Гринвуд из «Манчестер Юнайтед».

С полной версией списка можно ознакомиться здесь.

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Источник — УЕФА

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