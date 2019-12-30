Ювентус покупает вингера Аталанты Кулусевски

Туринский «Ювентус» согласовал переход 19-летнего правого вингера «Аталанты» Деяна Кулусевски, который первую часть сезона провел в аренде в «Парме».

«Ювентус» отдаст за футболиста €35 миллионов без учета бонусов. Трансфер состоится в ближайшее время.

В текущем сезоне Кулусевски провел за «Парму» 19 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач. Контракт Деяна с «Аталантой» рассчитан до лета 2023-го года.

В активе футболиста один матч за сборную Швеции по футболу.