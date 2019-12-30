Ювентус покупает вингера Аталанты Кулусевски

Туринский клуб заплатит за игрока €35 миллионов

  • 30.12.2019 21:52
  • 2148 просмотров
  • 2 комментария
Ювентус покупает вингера Аталанты Кулусевски
© Parma Calcio 1913. Деян Кулусевски

Туринский «Ювентус» согласовал переход 19-летнего правого вингера «Аталанты» Деяна Кулусевски, который первую часть сезона провел в аренде в «Парме».

«Ювентус» отдаст за футболиста €35 миллионов без учета бонусов. Трансфер состоится в ближайшее время.

В текущем сезоне Кулусевски провел за «Парму» 19 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач. Контракт Деяна с «Аталантой» рассчитан до лета 2023-го года.

В активе футболиста один матч за сборную Швеции по футболу.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    VVO
      VVO, 30.12.2019 23:33
    0
    kvlad200760, 30.12.2019 22:16
    Якось ця подія поза розумінням.Гравець не потрібний власному клубу коштує 35 мільйонів!!!
    Якраз тут усе зрозуміло. У клуба прекрасний менеджмент який відправив талановитого молодого гравця втаренду а маринував його на лавці або ж у дублі, а коли гравець себе проявив і зявилась гідна пропозиція одращуж продав, а не став вигадувати накштал він і нам ще потрібен нехай повернеться посидить на лаві а потім піде як вільний агент, як це робиться у наших клубах.
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 30.12.2019 22:16
    0
    Якось ця подія поза розумінням.Гравець не потрібний власному клубу коштує 35 мільйонів!!!
    Ссылка
    VVO
      VVO, 30.12.2019 23:33
    0
    kvlad200760, 30.12.2019 22:16
    Якось ця подія поза розумінням.Гравець не потрібний власному клубу коштує 35 мільйонів!!!
    Якраз тут усе зрозуміло. У клуба прекрасний менеджмент який відправив талановитого молодого гравця втаренду а маринував його на лавці або ж у дублі, а коли гравець себе проявив і зявилась гідна пропозиція одращуж продав, а не став вигадувати накштал він і нам ще потрібен нехай повернеться посидить на лаві а потім піде як вільний агент, як це робиться у наших клубах.
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 30.12.2019 22:16
    0
    Якось ця подія поза розумінням.Гравець не потрібний власному клубу коштує 35 мільйонів!!!
    Ссылка
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