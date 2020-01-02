Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Уход из Арсенала? Я на 100% здесь»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о слухах о возможном уходе из лондонского клуба.
Ранее сообщалось, что футболист желает покинуть Лондон. Его планирует подписать миланский «Интер».
«Английская пресса любит много говорить. Сейчас я здесь. Я на 100% здесь», – сказал Обамеянг.
Ранее сообщалось, что форвард хочет покинуть «Арсенал» и перейти в клуб, который борется за трофеи.
В этом сезоне на счету Обамеянга 15 голов и 1 ассист в 25-ти матчах за «Арсенал».
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Источник — RMC
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