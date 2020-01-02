Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Уход из Арсенала? Я на 100% здесь»

Габонский форвард прокомментировал слухи

  • 02.01.2020 13:58
  • 140 просмотров
  • 0 комментариев
Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Уход из Арсенала? Я на 100% здесь»
© Squawka. Пьер-Эмерик Обамеянг
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о слухах о возможном уходе из лондонского клуба.
 
Ранее сообщалось, что футболист желает покинуть Лондон. Его планирует подписать миланский «Интер».
 
«Английская пресса любит много говорить. Сейчас я здесь. Я на 100% здесь», – сказал Обамеянг.
 
Ранее сообщалось, что форвард хочет покинуть «Арсенал» и перейти в клуб, который борется за трофеи. 
 
В этом сезоне на счету Обамеянга 15 голов и 1 ассист в 25-ти матчах за «Арсенал».
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — RMC

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности