Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Уход из Арсенала? Я на 100% здесь»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о слухах о возможном уходе из лондонского клуба.

«Английская пресса любит много говорить. Сейчас я здесь. Я на 100% здесь», – сказал Обамеянг.

Ранее сообщалось, что форвард хочет покинуть «Арсенал» и перейти в клуб, который борется за трофеи.