Интер в январе хочет купить Обамеянга

Звездный игрок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг уже в январе может сменить клубную прописку.
Как сообщает Daily Mirror, в борьбу за форварда включился миланский «Интер».
Также на игрока претендует «Барселона».
Напомним, что Обамеянг планирует покинуть клуб, если «канониры» не выйдут в Лигу чемпионов. Лондонцы хотят продлить контракт с футболистом. Текущее соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2021 года.
В этом сезоне на счету Обамеянга 15 голов и 1 ассист в 25-ти матчах за «Арсенал».
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Источник — Daily Mirror
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