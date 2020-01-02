Интер в январе хочет купить Обамеянга

Габонский форвард вскоре может покинуть «Арсенал»

  • 02.01.2020 12:02
  • 328 просмотров
  • 1 комментарий
Интер в январе хочет купить Обамеянга
© talkSPORT. Пьер-Эмерик Обамеянг
Звездный игрок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг уже в январе может сменить клубную прописку.
 
Как сообщает Daily Mirror, в борьбу за форварда включился миланский «Интер».
 
Также на игрока претендует «Барселона».
 
Напомним, что Обамеянг планирует покинуть клуб, если «канониры» не выйдут в Лигу чемпионов. Лондонцы хотят продлить контракт с футболистом. Текущее соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2021 года. 
 
В этом сезоне на счету Обамеянга 15 голов и 1 ассист в 25-ти матчах за «Арсенал».
 
 
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Источник — Daily Mirror

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.01.2020 12:13
    0
    Вообще не понятно что он делает в Арсенале! Глупость его перехода туда похоже с Озилом
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.01.2020 12:13
    0
    Вообще не понятно что он делает в Арсенале! Глупость его перехода туда похоже с Озилом
    Ссылка
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