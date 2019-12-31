Арсенал пытается удержать Обамеянга

«Арсенал» пытается удержать в составе габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, что игрок планирует покинуть клуб, если «канониры» не выйдут в Лигу чемпионов.

Как сообщает The Telegraph, руководство «Арсенала» вскоре предложит Обамеянгу новый контракт. Текущее соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне на счету Обамеянга 15 голов и 1 ассист в 24-х матчах за «Арсенал».