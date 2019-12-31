Арсенал пытается удержать Обамеянга

Лондонский клуб предложит нападающему новый контракт

  • 31.12.2019 17:26
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Арсенал пытается удержать Обамеянга
© talkSPORT. Пьер-Эмерик Обамеянг
«Арсенал» пытается удержать в составе габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
 
Напомним, что игрок планирует покинуть клуб, если «канониры» не выйдут в Лигу чемпионов.
 
Как сообщает The Telegraph, руководство «Арсенала» вскоре предложит Обамеянгу новый контракт. Текущее соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2021 года. 
 
В этом сезоне на счету Обамеянга 15 голов и 1 ассист в 24-х матчах за «Арсенал».
 
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Источник — The Telegraph

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