Арсенал пытается удержать Обамеянга

«Арсенал» пытается удержать в составе габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
Напомним, что игрок планирует покинуть клуб, если «канониры» не выйдут в Лигу чемпионов.
Как сообщает The Telegraph, руководство «Арсенала» вскоре предложит Обамеянгу новый контракт. Текущее соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2021 года.
В этом сезоне на счету Обамеянга 15 голов и 1 ассист в 24-х матчах за «Арсенал».
Ранее сообщалось, что «Интер» хочет подписать Обамеянга.
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Источник — The Telegraph
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