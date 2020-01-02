Бристоль Сити интересуется трансферной целью Динамо Шпораром

Киевское «Динамо» получило еще одного конкурента в борьбе за словенского форварда Андража Шпорара.

Интерес к игроку «Слована» из Братиславы проявляет «Бристоль Сити», который сейчас занимает 11-е место в Чемпионшипе. Английский клуб также хочет подписать словенца в январе.

Ранее сообщалось о том, что Шпорар требует зарплат в размере 1 млн евро в год.

Андраж Шпорар выступает за «Слован» с лета минувшего года, перейдя в клуб за 540 тысяч фунтов из «Базеля». В нынешнем розыгрыше чемпионата Словакии форвард провел 11 матчей, в которых забил 12 мячей.