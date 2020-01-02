Бристоль Сити интересуется трансферной целью Динамо Шпораром

У «Динамо» появился еще один конкурент в борьбе за словенского форварда

  • 02.01.2020 13:06
  • 1117 просмотров
  • 2 комментария
Бристоль Сити интересуется трансферной целью Динамо Шпораром
© instagram.com/andraz.sporar

Киевское «Динамо» получило еще одного конкурента в борьбе за словенского форварда Андража Шпорара.

Интерес к игроку «Слована» из Братиславы проявляет «Бристоль Сити», который сейчас занимает 11-е место в Чемпионшипе. Английский клуб также хочет подписать словенца в январе.

Ранее сообщалось о том, что Шпорар требует зарплат в размере 1 млн евро в год.

Андраж Шпорар выступает за «Слован» с лета минувшего года, перейдя в клуб за 540 тысяч фунтов из «Базеля». В нынешнем розыгрыше чемпионата Словакии форвард провел 11 матчей, в которых забил 12 мячей.

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 02.01.2020 13:44
    0
    Ну чемп Словакии как раз на уровне 11 места в Чемпионшипе, скоро и наш чемп на том же уровне будет
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    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 02.01.2020 13:28
    -3
    Ясное дело, что Шпорар выберет топ-клуб из чемпионшипа и пошлёт найух неудачников и лузеров из Киева
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    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 02.01.2020 13:44
    0
    Ну чемп Словакии как раз на уровне 11 места в Чемпионшипе, скоро и наш чемп на том же уровне будет
    Ссылка
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