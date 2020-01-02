Арсенал впервые в сезоне обыграл команду из топ-10 АПЛ

Вчера «Арсенал» одержал первую победу под руководством Микеля Артеты, обыграв в 21-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.
Для «Арсенала» эта победа стала первой в сезоне над командой из верхней половины турнирной таблицы АПЛ. До этого у «Канониров» было 4 ничьи и 5 поражений в матчах против команд из топ-10.
Также победа над МЮ стала для «Арсенала» первой домашней победой с октября 2019 года. Она позволила команде Артеты подняться на 10-е место в турнирной таблице.
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Источник — Opta
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