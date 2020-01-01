Хосеп ГВАРДИОЛА: «По-прежнему дышим Лестеру в спину»

«Мои футболисты играли великолепно, поэтому я очень рад за них. Этот период сезона очень тяжелый, но мы отлично выступили и по-прежнему дышим «Лестеру» в спину. Когда вы далеко от первой позиции, иногда хочется сдаться, но мы никогда не сдаемся. Мы должны продолжать верить. К тому же, у нас есть Кубок Англии и Кубок английской лиги. Эта победа очень важна», - сказал Гвардиола.

Отметим, что «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ , отставая от «Лестера», который расположился на второй позиции, на одно очко.