21-й тур
Вест Хэм Юнайтед
4:0
Борнмут
01.01.2020, FT

Вест Хэм – Борнмут – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 01.01.2020 22:53
  • 1117 просмотров
  • 2 комментария
Вест Хэм – Борнмут – 4:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Вест Хэм

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» без украинского вингера Андрея Ярмоленко, который восстанавливается от травмы, забил четыре безответных мяча «Борнмуту».

Лучшие моменты матча Вест Хэм Юнайтед - Борнмут
67' ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Вест Хэм Юнайтед).
34' ГОЛ ! С пенальти забил Марк Нобл (Вест Хэм Юнайтед).
26' ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Вест Хэм Юнайтед).
18' ГОЛ ! Мяч забил Марк Нобл (Вест Хэм Юнайтед).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Dora
      Dora, 01.01.2020 23:40
    0
    REALIST, 01.01.2020 23:37
    А що там Андрійко?
    Зустрічає Новий рік))
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 01.01.2020 23:37
    +1
    А що там Андрійко?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 01.01.2020 23:37
    +1
    А що там Андрійко?
    Ссылка
    Dora
      Dora, 01.01.2020 23:40
    0
    REALIST, 01.01.2020 23:37
    А що там Андрійко?
    Зустрічає Новий рік))
    Ссылка
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