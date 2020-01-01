Вест Хэм – Борнмут – 4:0. Видео голов и обзор матча

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» без украинского вингера Андрея Ярмоленко, который восстанавливается от травмы, забил четыре безответных мяча «Борнмуту».
Лучшие моменты матча Вест Хэм Юнайтед - Борнмут
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Вест Хэм Юнайтед).
|34'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марк Нобл (Вест Хэм Юнайтед).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Вест Хэм Юнайтед).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Марк Нобл (Вест Хэм Юнайтед).
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Источник — Sport.ua
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