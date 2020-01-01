Манчестер Сити – Эвертон – 2:1. Видео голов и обзор матча

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» без украинца Александра Зинченко обыграл «Эвертон» со счетом 2:1. Победу команде Хосепа Гвардиолы принес дубль Габриэла Жезуса.
Лучшие моменты матча Ман Сити - Эвертон
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Эвертон).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua
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