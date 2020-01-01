21-й тур
Ман Сити
2:1
Эвертон
01.01.2020, FT

Манчестер Сити – Эвертон – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 01.01.2020 22:17
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Манчестер Сити – Эвертон – 2:1. Видео голов и обзор матча
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В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» без украинца Александра Зинченко обыграл «Эвертон» со счетом 2:1. Победу команде Хосепа Гвардиолы принес дубль Габриэла Жезуса.

Лучшие моменты матча Ман Сити - Эвертон
71' ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Эвертон).
58' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
52' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua

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