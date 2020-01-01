Саутгемптон – Тоттенхэм – 1:0. Видео гола и обзор матча

В 21-м туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» минимально обыграл «Тоттенхэм» (1:0). Единственный гол в матче был забит на семнадцатой минуте Дэнни Ингсом.
Лучшие моменты матча Саутгемптон - Тоттенхэм
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Саутгемптон).
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Источник — Sport.ua
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