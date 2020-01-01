Карпаты: «Наша задача – создание мощного, конкурентоспособного клуба»

Львовские «Карпаты» на официальном сайте опубликовали поздравление с новым 2020 годом.

«2019-й год уходящий был для всех карпатовцев особым, юбилейным. Полвека назад «зелено-белые» добыли легендарный трофей – Хрустальный Кубок. Наша история полна достижениями и незабываемыми моментами. Отдавая уважение легендам команды, мы одновременно стремимся к возрождению победных традиций. Наша задача – создание современного, мощного, конкурентоспособного клуба, чьи результаты выступлений будут отвечать славному имени «Карпаты».

И как бы ни было трудно, какие бы препятствия не стояли на нашем пути, в эти радостные зимние дни мы верим, что в ближайшем будущем многочисленные поклонники команды будут иметь не одну возможность воскликнуть: «Выиграли «Карпаты» – надо праздновать».

Так что, поздравляя всех с наступающими рождественскими и новогодними праздниками, желаем вашим домам света и радости, а вам – красивых побед, честных соперников, мира и согласия», - сказано в заявлении.

Отметим, что на зимний перерыв «Карпаты» ушли на последнем месте в таблице украинской Премьер-лиги, имея в активе 11 очков. Отставание от предпоследней позиции составляет три очка.