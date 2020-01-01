Карпаты: «Наша задача – создание мощного, конкурентоспособного клуба»

«Зелено-белые львы» поздравили болельщиков с новым годом

  • 01.01.2020 19:41
  • 1423 просмотра
  • 4 комментария
Карпаты: «Наша задача – создание мощного, конкурентоспособного клуба»
© ФК Карпаты
Львовские «Карпаты» на официальном сайте опубликовали поздравление с новым 2020 годом.
 
«2019-й год уходящий был для всех карпатовцев особым, юбилейным. Полвека назад «зелено-белые» добыли легендарный трофей – Хрустальный Кубок. Наша история полна достижениями и незабываемыми моментами. Отдавая уважение легендам команды, мы одновременно стремимся к возрождению победных традиций. Наша задача – создание современного, мощного, конкурентоспособного клуба, чьи результаты выступлений будут отвечать славному имени «Карпаты». 
 
И как бы ни было трудно, какие бы препятствия не стояли на нашем пути, в эти радостные зимние дни мы верим, что в ближайшем будущем многочисленные поклонники команды будут иметь не одну возможность воскликнуть: «Выиграли «Карпаты» – надо праздновать». 
 
Так что, поздравляя всех с наступающими рождественскими и новогодними праздниками, желаем вашим домам света и радости, а вам – красивых побед, честных соперников, мира и согласия», - сказано в заявлении.
 
Отметим, что на зимний перерыв «Карпаты» ушли на последнем месте в таблице украинской Премьер-лиги, имея в активе 11 очков. Отставание от предпоследней позиции составляет три очка.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Карпаты

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.01.2020 21:10
    0
    а створювати хто буде? Власник де-факто зрікся команди і не фінансує її вже другий рік. Все що можна було продати для існування вже продали. А де далі гроші брати для функціонування клубу? Може ми чогось не знаємо?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 01.01.2020 20:49
    +1
    вже є одні, які будують "мАлАдую кАманду"... тепер зявилися будівельник конкурентоздатного клубу...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 01.01.2020 19:52
    +1
    шо, апять？（с）
    Ссылка
    markten1984
      markten1984, 01.01.2020 19:46
    +3
    Создание мощного клуба начинается с невыплаты игрокам зарплаты ,интересный ход мыслей у руководства
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 01.01.2020 19:46
    +3
    Создание мощного клуба начинается с невыплаты игрокам зарплаты ,интересный ход мыслей у руководства
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 01.01.2020 20:49
    +1
    вже є одні, які будують "мАлАдую кАманду"... тепер зявилися будівельник конкурентоздатного клубу...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 01.01.2020 19:52
    +1
    шо, апять？（с）
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.01.2020 21:10
    0
    а створювати хто буде? Власник де-факто зрікся команди і не фінансує її вже другий рік. Все що можна було продати для існування вже продали. А де далі гроші брати для функціонування клубу? Може ми чогось не знаємо?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности