Брайтон – Челси – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» не сумел победить «Брайтон» (1:1).
Лучшие моменты матча Брайтон энд Хоув Альбион - Челси
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Алиреза Джаханбакш (Брайтон энд Хоув Альбион).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Сезар Аспиликуэта (Челси).
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Источник — Sport.ua
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