ЛЭМПАРД: «Мы должны были продолжать играть так, как в первые 20 минут»

«Ответный гол соперника получился невероятным, но мы потеряли очки из-за того, что не смогли снять все вопросы об исходе встречи еще в первом тайме, когда имели такую возможность. Мы имели не так уж много шансов, но при этом контролировали игру, выводя игроков на ударные позиции и принимая верные решения перед штрафной соперника.

Мы должны были продолжать играть так, как делали это в первые 20 минут. Тем не менее, мы ослабили хватку и позволили хозяевам поля остаться в игре. У них очень хорошая команда, и когда они добавили в концовке встречи, у нас возникли проблемы», - сказал Лэмпард.