ЛЭМПАРД: «Мы должны были продолжать играть так, как в первые 20 минут»

Главный тренер «Челси» – о потере очков в матче с «Брайтоном»

  • 01.01.2020 18:27
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ЛЭМПАРД: «Мы должны были продолжать играть так, как в первые 20 минут»
© ФК Челси. Фрэнк Лэмпард
Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с «Брайтоном» (1:1) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.
 
«Ответный гол соперника получился невероятным, но мы потеряли очки из-за того, что не смогли снять все вопросы об исходе встречи еще в первом тайме, когда имели такую возможность. Мы имели не так уж много шансов, но при этом контролировали игру, выводя игроков на ударные позиции и принимая верные решения перед штрафной соперника.
 
Мы должны были продолжать играть так, как делали это в первые 20 минут. Тем не менее, мы ослабили хватку и позволили хозяевам поля остаться в игре. У них очень хорошая команда, и когда они добавили в концовке встречи, у нас возникли проблемы», - сказал Лэмпард.
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Источник — ФК Челси

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