Команда Милевского в Беларуси получила нового тренера

Чемпион Беларуси «Динамо-Брест» проинформировало о подписании контракта с наставником Сергеем Ковальчуком.
Ранее специалист выступал за команду, а также дважды ее тренировал и был спортивным директором клуба.
По итогам сезона команду покинул наставник Марцел Личка. Любопытно, что тренер привел «Динамо» к титулу чемпиона страны, однако руководство не продлило с ним контракт.
В составе «Динамо» в прошлом году выступали украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко. Последний уже перебрался в «Днепр-1».
Источник — ФК Динамо-Брест
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