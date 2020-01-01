Команда Милевского в Беларуси получила нового тренера

Чемпион Беларуси «Динамо-Брест» проинформировало о подписании контракта с наставником Сергеем Ковальчуком.

Ранее специалист выступал за команду, а также дважды ее тренировал и был спортивным директором клуба.

По итогам сезона команду покинул наставник Марцел Личка. Любопытно, что тренер привел «Динамо» к титулу чемпиона страны, однако руководство не продлило с ним контракт.

В составе «Динамо» в прошлом году выступали украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко. Последний уже перебрался в «Днепр-1».