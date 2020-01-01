Команда Милевского в Беларуси получила нового тренера

«Динамо-Брест» определилось с наставником

  • 01.01.2020 16:51
  • 2415 просмотров
  • 0 комментариев
Команда Милевского в Беларуси получила нового тренера
© dynamo-brest.by

Чемпион Беларуси «Динамо-Брест» проинформировало о подписании контракта с наставником Сергеем Ковальчуком.

Ранее специалист выступал за команду, а также дважды ее тренировал и был спортивным директором клуба.

По итогам сезона команду покинул наставник Марцел Личка. Любопытно, что тренер привел «Динамо» к титулу чемпиона страны, однако руководство не продлило с ним контракт.

В составе «Динамо» в прошлом году выступали украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко. Последний уже перебрался в «Днепр-1».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо-Брест

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности