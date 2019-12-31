Манчестер Юнайтед на два месяца потерял полузащитника

Скотт Мактоминей получил травму

  • 31.12.2019 21:36
  • 673 просмотра
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед на два месяца потерял полузащитника
© Twitter. Скотт Мактоминей
«Манчестер Юнайтед» на два месяца потерял хавбека Скотта Мактоминея.
 
Напомним, что игрок получил травму колена в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1).
 
Ранее предполагалось, что Мактоминей пропустит около четырех недель, но после дополнительного осмотра оказалось, что ему понадобится больше времени на восстановление.
 
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Источник — Daily Mirror

(2 голоса)

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Комментарии
    футфан
      футфан, 31.12.2019 21:34
    +2
    Без образ, але на годиннику 21:33… а у вас новина вийшла в 21:36
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 31.12.2019 21:34
    +2
    Без образ, але на годиннику 21:33… а у вас новина вийшла в 21:36
    Ссылка
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