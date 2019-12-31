Манчестер Юнайтед на два месяца потерял полузащитника

«Манчестер Юнайтед» на два месяца потерял хавбека Скотта Мактоминея.

Напомним, что игрок получил травму колена в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1).

Ранее предполагалось, что Мактоминей пропустит около четырех недель, но после дополнительного осмотра оказалось, что ему понадобится больше времени на восстановление.