Манчестер Юнайтед на два месяца потерял полузащитника

«Манчестер Юнайтед» на два месяца потерял хавбека Скотта Мактоминея.
Напомним, что игрок получил травму колена в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1).
Ранее предполагалось, что Мактоминей пропустит около четырех недель, но после дополнительного осмотра оказалось, что ему понадобится больше времени на восстановление.
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Источник — Daily Mirror
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