Скотт Мактоминей получил самую быструю желтую карточку в истории АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей стал автором самой быстрой желтой карточки в истории Английской Премьер-лиги.
Футболист получил предупреждение уже на 24-й секунде матча 19-го тура АПЛ, в котором МЮ обыграл «Ньюкасл» (4:1).
Это самая быстрая жёлтая карточка в истории чемпионата с момента, когда начали фиксировать точное время нарушений (с сезона 2006-07).
По ходу игры Мактоминей травмировался и не смог продолжить матч.
Источник — Opta
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