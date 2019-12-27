Скотт Мактоминей получил самую быструю желтую карточку в истории АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей стал автором самой быстрой желтой карточки в истории Английской Премьер-лиги.

Это самая быстрая жёлтая карточка в истории чемпионата с момента, когда начали фиксировать точное время нарушений (с сезона 2006-07).

По ходу игры Мактоминей травмировался и не смог продолжить матч.