19-й тур
Ман Юнайтед
4:1
Ньюкасл
26.12.2019, FT

Манчестер Юнайтед разбил Ньюкасл, Марсьяль оформил дубль

«Красные дьяволы» добыли три очка в очередном матче АПЛ

  • 26.12.2019 21:53
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Манчестер Юнайтед разбил Ньюкасл, Марсьяль оформил дубль
© ФК Манчестер Юнайтед

В поединке 19-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:1. Хозяева пропустили первыми, но затем отправили в ворота соперников четыре мяча. 24-летний форвард «красных дьяволов» Антони Марсьяль отметился дублем.

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 4:1
Голы: Марсьяль, 24, Гринвуд, 36, Рэшфорд, 41, Марсьяль, 51 — Лонгстафф, 17

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Фред, Мактомини (Погба, 46), Перейра, Марсьяль (Мата, 67), Гринвуд, Рэшфорд (Лингард, 63).
«Ньюкасл»: Дубравка, Виллемс, Шер (Крафт, 88), Фернандес, Манкильо, Альмирон (Йедлин, 63), Лонгстафф, Лонгстафф, Лежен, Жоэлинтон, Гэйл (Атсу, 59).
Предупреждения: Мактомини (1), Перейра (35), Шер (38), Йедлин (81).

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Источник — Sport.ua

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