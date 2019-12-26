Манчестер Юнайтед разбил Ньюкасл, Марсьяль оформил дубль

В поединке 19-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:1. Хозяева пропустили первыми, но затем отправили в ворота соперников четыре мяча. 24-летний форвард «красных дьяволов» Антони Марсьяль отметился дублем.
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 4:1
Голы: Марсьяль, 24, Гринвуд, 36, Рэшфорд, 41, Марсьяль, 51 — Лонгстафф, 17
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Фред, Мактомини (Погба, 46), Перейра, Марсьяль (Мата, 67), Гринвуд, Рэшфорд (Лингард, 63).
«Ньюкасл»: Дубравка, Виллемс, Шер (Крафт, 88), Фернандес, Манкильо, Альмирон (Йедлин, 63), Лонгстафф, Лонгстафф, Лежен, Жоэлинтон, Гэйл (Атсу, 59).
Предупреждения: Мактомини (1), Перейра (35), Шер (38), Йедлин (81).
Источник — Sport.ua
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