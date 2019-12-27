Ман Юнайтед – Ньюкасл – 4:1. Видео голов и обзор матча

В поединке 19-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:1.
Лучшие моменты матча Ман Юнайтед - Ньюкасл
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэттью Лонгстафф (Ньюкасл).
Источник — Sport.ua
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