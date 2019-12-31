РАЙОЛА: «Главная проблема Погба – МЮ. Они бы погубили даже Марадону и Пеле»

Агент Поля Погба Мино Райола грубо высказался о «Манчестер Юнайтед».

«Проблема Погба - это «Манчестер Юнайтед». Это клуб, оторванный от реальности и не имеющий спортивного проекта. Я бы никому туда не помогал перейти, они погубили бы даже Марадону, Пеле и Мальдини.

Полю нужен такой же клуб и команда, какие были раньше у «Ювентуса», - сказал Погба.

Отметим, что Райола был зол из-за того, что «Манчестер Юнайтед» не купили нападающего Эрлинга Холанда, интересы которого он представляет.