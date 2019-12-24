Манчестер Юнайтед готов продать Погба в Ювентус

Французский полузащитник продолжит карьеру в туринском клубе

  • 24.12.2019 11:48
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Манчестер Юнайтед готов продать Погба в Ювентус
© ФК Манчестер Юнайтед. Поль Погба

«Манчестер Юнайтед» готов продать 26-летнего французского полузащитника Поля Погба в туринский «Ювентус» уже в будущем январе.

«Красные дьяволы» хотят получить за своего игрока €60 миллионов и 25-летнего немецкого полузащитника Эмре Джана.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер и агент футболиста Мино Райола заявили, что Погба не покинет «Олд Траффорд» в предстоящее трансферное окно.

В текущем сезоне Поль провел за «Манчестер Юнайтед» 7 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

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Источник — Tuttosport

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