Манчестер Юнайтед готов продать Погба в Ювентус

«Манчестер Юнайтед» готов продать 26-летнего французского полузащитника Поля Погба в туринский «Ювентус» уже в будущем январе.

«Красные дьяволы» хотят получить за своего игрока €60 миллионов и 25-летнего немецкого полузащитника Эмре Джана.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер и агент футболиста Мино Райола заявили, что Погба не покинет «Олд Траффорд» в предстоящее трансферное окно.

В текущем сезоне Поль провел за «Манчестер Юнайтед» 7 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.