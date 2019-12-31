Интер дает 30 миллионов евро за защитника Челси

Миланский «Интер» планирует подписать защитника «Челси» Эмерсона Палмиери.
Как сообщает The Independent, итальянский клуб готов заплатить за игрока 30 миллионов евро.
Отметим, что «Челси» продаст игрока, если найдет ему замену.
Напомним, что лондонцы в ближайшее время хотят купить защитника «Лестер Сити» Бена Чилуэлла.
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Источник — The Independent
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