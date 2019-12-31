Челси и Манчестер Сити нужен Чилуэлл

«Челси» и «Манчестер Сити» интересуются 22-летним левым защитником «Лестера» и сборной Англии Беном Чилуэллом. Оба клуба нацелились на выкуп контракта футболиста.
«Лисы» не желают продавать своего лидера этой зимой.
В текущем сезоне Чилуэлл провел за «Лестер» 17 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.
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