Андрей ПЯТОВ: «У Шахтера не максимум, но и не самый плохой результат»

35-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов, признанный лучшим игроком «горняков» в 2019-м году, рассказал об итогах уходящего года и планах на 2020-й.

– Как оценишь 2019-й год для «Шахтера»?

– Перед нами всегда стоят самые амбициозные цели в важнейшем турнире – Лиге чемпионов. Стремимся к выходу из группы. В этом году, к сожалению, не получилось. Боролись до конца. Все решалось в последнем матче. Хотелось бы, конечно, большего. Но так распорядилась судьба – мы в Лиге Европы. По крайней мере европейская весна у нас есть. В целом не максимум, но и не самый плохой результат. Мы лидируем в национальном чемпионате с большим отрывом. И это уже хорошо!

– Какое событие стало самым памятным в 2019-м году?

– Конечно, чемпионство и Кубок Украины, который мы выиграли. Вообще для нас каждый матч – это праздник. Радуемся, что продолжаем победный путь с нашими болельщиками. Вместе до конца!

– Как оценишь прогресс команды за год?

– Немало перемен было в 2019-м. Тренер поменялся, одни игроки пришли, другие ушли. Появилось много молодежи: и воспитанники Академии «Шахтера», и перспективные бразильцы. Клуб движется в своем направлении. Мы очень верим в этих ребят, будем помогать им становиться сильнее. Прогресс налицо, и весной, уверен, мы это подтвердим.

– Какие ожидания от 2020-го года?

– Мы всегда верим в лучшее. Ставим самые высокие цели. Будем максимально стараться держать планку. И верим, что 2020-й принесет нам удачу.

– Что пожелаешь болельщикам в новом, 2020-м году?

– Хочу пожелать терпения, здоровья, счастья, мирного неба над головой, всего самого позитивного. Вместе мы сила! Нас ничто не сломает. Мы крепкая и дружная семья. Ценим вашу поддержку. Спасибо, что вы с нами. И до встречи в 2020-м!