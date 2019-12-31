Андрей ПЯТОВ: «У Шахтера не максимум, но и не самый плохой результат»

Голкипер «горняков» поделился мнением об итогах уходящего года

  • 31.12.2019 13:40
  • 445 просмотров
  • 0 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «У Шахтера не максимум, но и не самый плохой результат»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

35-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов, признанный лучшим игроком «горняков» в 2019-м году, рассказал об итогах уходящего года и планах на 2020-й.

– Как оценишь 2019-й год для «Шахтера»?
– Перед нами всегда стоят самые амбициозные цели в важнейшем турнире – Лиге чемпионов. Стремимся к выходу из группы. В этом году, к сожалению, не получилось. Боролись до конца. Все решалось в последнем матче. Хотелось бы, конечно, большего. Но так распорядилась судьба – мы в Лиге Европы. По крайней мере европейская весна у нас есть. В целом не максимум, но и не самый плохой результат. Мы лидируем в национальном чемпионате с большим отрывом. И это уже хорошо!

– Какое событие стало самым памятным в 2019-м году?
– Конечно, чемпионство и Кубок Украины, который мы выиграли. Вообще для нас каждый матч – это праздник. Радуемся, что продолжаем победный путь с нашими болельщиками. Вместе до конца!

– Как оценишь прогресс команды за год?
– Немало перемен было в 2019-м. Тренер поменялся, одни игроки пришли, другие ушли. Появилось много молодежи: и воспитанники Академии «Шахтера», и перспективные бразильцы. Клуб движется в своем направлении. Мы очень верим в этих ребят, будем помогать им становиться сильнее. Прогресс налицо, и весной, уверен, мы это подтвердим.

– Какие ожидания от 2020-го года?
– Мы всегда верим в лучшее. Ставим самые высокие цели. Будем максимально стараться держать планку. И верим, что 2020-й принесет нам удачу.

– Что пожелаешь болельщикам в новом, 2020-м году?
– Хочу пожелать терпения, здоровья, счастья, мирного неба над головой, всего самого позитивного. Вместе мы сила! Нас ничто не сломает. Мы крепкая и дружная семья. Ценим вашу поддержку. Спасибо, что вы с нами. И до встречи в 2020-м!

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности