Пятов – Игрок года в Шахтере

По итогам голосования болельщиков лучшим игроком 2019 года в «Шахтере» был признан основной вратарь команды Андрей Пятов.
🔥 Болельщики сделали выбор! Андрей Пятов – лучший игрок «Шахтера» в 2019 году! ⚒ ⠀ ⛔ Стена @piat30! 👏🏻 Как много ❤ нашему вратарю? ⠀ 🔥 Fans have made their choice! Andriy Pyatov is Shakhtar Player of 2019! ⚒ ⠀ ⛔ The Wall @piat30! 👏🏻 How many ❤s for our goalkeeper? ⠀ 🔥 Уболівальники зробили вибір! Андрій Пятов – найкращий гравець «Шахтаря» 2019 року! ⚒ ⠀ ⛔ Стіна @piat30! 👏🏻 Як багато ❤ нашому воротареві?
В 2019 году Пятов выиграл с «Шахтером» чемпионат и Кубок Украины и провел рекордное количество сухих матчей в УПЛ.
В нынешнем сезоне на счету Пятова 25 матчей за «Шахтер».
Источник — Instagram
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