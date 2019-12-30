Пятов – Игрок года в Шахтере

По итогам голосования болельщиков лучшим игроком 2019 года в «Шахтере» был признан основной вратарь команды Андрей Пятов.

В 2019 году Пятов выиграл с «Шахтером» чемпионат и Кубок Украины и провел рекордное количество сухих матчей в УПЛ.

В нынешнем сезоне на счету Пятова 25 матчей за «Шахтер».