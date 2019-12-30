Пятов – Игрок года в Шахтере

Болельщики «Шахтера» признали лучшим вратаря команды

  • 30.12.2019 19:06
  • 431 просмотр
  • 5 комментариев
Пятов – Игрок года в Шахтере
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

По итогам голосования болельщиков лучшим игроком 2019 года в «Шахтере» был признан основной вратарь команды Андрей Пятов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔥 Болельщики сделали выбор! Андрей Пятов – лучший игрок «Шахтера» в 2019 году! ⚒ ⠀ ⛔ Стена @piat30! 👏🏻 Как много ❤ нашему вратарю? ⠀ 🔥 Fans have made their choice! Andriy Pyatov is Shakhtar Player of 2019! ⚒ ⠀ ⛔ The Wall @piat30! 👏🏻 How many ❤s for our goalkeeper? ⠀ 🔥 Уболівальники зробили вибір! Андрій Пятов – найкращий гравець «Шахтаря» 2019 року! ⚒ ⠀ ⛔ Стіна @piat30! 👏🏻 Як багато ❤ нашому воротареві?

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

В 2019 году Пятов выиграл с «Шахтером» чемпионат и Кубок Украины и провел рекордное количество сухих матчей в УПЛ.

В нынешнем сезоне на счету Пятова 25 матчей за «Шахтер».

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Rostislav Zdorenko
    online
      Rostislav Zdorenko, 30.12.2019 20:02
    -11
    Evil, 30.12.2019 19:20
    Таких нападающих как Пятов больше нет нигде в мире
    Да уж получше всяких деревообразных типа Беседина
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 30.12.2019 20:02
    -11
    Evil, 30.12.2019 19:20
    Таких нападающих как Пятов больше нет нигде в мире
    Без твоих соплей разберёмся, черт убогий
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    ramos2010
    ramos2010, 30.12.2019 19:44
    +7
    Это мстя болельщиков за самоволку Тайсона.. хоть пяткин и достоин этого, но я так вижу..
    Ссылка
    Evil
      Evil, 30.12.2019 19:20
    +6
    Таких нападающих как Пятов больше нет нигде в мире
    Ссылка
    jetcrow
    online
      jetcrow, 30.12.2019 19:12
    -9
    Спасибо кэп! Крутой, Пятов крутой, со своими плюсами и минусами, но очень класный и опытный.
    Но когда игрок года вратарь - всё очень неоднозначно. Поборемся!
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    ramos2010
    ramos2010, 30.12.2019 19:44
    +7
    Это мстя болельщиков за самоволку Тайсона.. хоть пяткин и достоин этого, но я так вижу..
    Ссылка
    Evil
      Evil, 30.12.2019 19:20
    +6
    Таких нападающих как Пятов больше нет нигде в мире
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