Холанд и Лаутаро – в Команде открытий Лиги чемпионов

УЕФА определила символическую сборную игроков-открытий группового этапа нынешнего сезона Лиги чемпионов.
Команда открытий Лиги чемпионов: Алекс Мерет («Наполи»), Ашраф Хакими («Боруссия»), Бенжамен Павар («Бавария»), Дайо Упамекано («Лейпциг»), Ренан Лоди («Атлетико»), Сандер Берге («Генк»), Кай Хавертц («Байер»), Дани Ольмо («Динамо» Загреб), Родриго («Реал»), Эрлинг Холанд («Зальцбург»), Лаутаро Мартинес («Интер»).
Напомним, Холанд несколько дней назад перешел в «Боруссию» Дортмунд.
Источник — УЕФА
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