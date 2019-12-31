В четверг, 2-го января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Ливерпуль» примет «Шеффилд Юнайтед».
Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире поединок «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» покажет Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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