Английскую Премьер-Лигу обвинили в неправильном использовании VAR

Генеральный секретарь IFAB Лукас Бруд считает, что VAR применима только для явных ситуаций

  • 31.12.2019 02:42
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Английскую Премьер-Лигу обвинили в неправильном использовании VAR
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Генеральный секретарь Международного совета футбольных ассоциаций (The International Football Association Board) Лукас Бруд заявил, что Английская Премьер-Лига неправильно использует систему VAR. Только за минувший уикенд система видеопомощи рефери отменила из-за малейших офсайдов пять голов — «Вулверхэмптона», «Кристал Пэлас», «Норвича», «Брайтона» и «Шеффилд Юнайтед».

Зачастую положение вне игры, обнаруженное на стоп-кадрах, настолько незначительно, что появляются серьезные вопросы насчет корректности подобных решений. Вводя VAR минувшим летом, Премьер-Лига обещала использовать технологию только для исправления явных ошибок, и как раз этот принцип в Англии нарушают, считает Бруд.

«VAR по-прежнему должна применяться для исправления явных ошибок. Это важный принцип. Нельзя тратить много времени для поисков чего-то несущественного. Если что-то не кажется очевидным с первого взгляда, тогда это не явная ситуация, и VAR неприменима. Посмотреть повтор с одного ракурса — это одно, а с 15 ракурсов, стараясь разглядеть что-то, чего там даже может не быть, — это противоречит самой идее VAR. Ситуация должна быть явной», — сообщил Бруд PA Sport.

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Источник — Fapl.ru

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