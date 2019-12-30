Сергей МАТЮХИН: «Осенью Тайсон играл без искры в глазах»

Бразильский полузащитник хочет уйти из «Шахтера», уверен экс-игрок киевского «Арсенала»

  • 30.12.2019 21:16
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Сергей МАТЮХИН: «Осенью Тайсон играл без искры в глазах»
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон

Свой первый гол в чемпионате Украины 31-летний бразильский полузащитник Тайсон забил в футболке «Металлиста» в 2010-м году в ворота киевского «Арсенала», цвета которого тогда защищал Сергей Матюхин.

«Не помню главных перипетий того матча, но мы тогда с «Арсеналом» проиграли «Металлисту» 0:1. Мне больше запомнился Тайсон пару лет спустя, уже в «Шахтере», когда мы гостили на «Донбасс Арене» и пропустили от горняков четыре или пять голов. Тогда бразильцы «Шахтера» устроили настоящую феерию. Тайсон вместе с другими земляками запомнились фантастической работой с мячом. Они большие мастера, настоящие кудесники.

На мой взгляд, этой осенью Тайсон уже не играл так ярко, как раньше. Видимо, летом он хотел покинуть «Шахтер», но не смог. Поэтому в этой Лиге чемпионов не был таким убедительным. На мой взгляд, бразилец играл уже без искры в глазах, наверное, хочет уехать в другую страну. Так же не лучшим образом на него повлияла история с расизмом, которая произошла в матче с «Динамо». Он не совладал с эмоциями, хотя, мне кажется, как профессионал должен был не обращать внимания на фанатов, стерпеть, потому что в Европе с такими ситуациями футболисты тоже сталкиваются, когда их атакуют трибуны расистскими выкриками», — отметил Матюхин.

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

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Источник — zbirna.com

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