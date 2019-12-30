Георгий БУЩАН: «Сидорчук – реальный лидер в Динамо»

Вратарь «Динамо» назвал лидера команды

  • 30.12.2019 20:06
  • 550 просмотров
  • 3 комментария
Георгий БУЩАН: «Сидорчук – реальный лидер в Динамо»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер Георгий Бущан рассказал о том, кто, по его мнению, является лидером нынешнего «Динамо»:

- Кто сейчас реальный лидер «Динамо»?
– Серега Сидорчук, он капитан. Я рад, что он остался. Хотя мог уйти.

- Я слышал, что он вроде как даже попрощался с командой.
– Да. Я уже думал фотку выставить, но не успел. Начал наблюдать за клубом, в который он должен был перейти: приветствуют его или нет. А то на следующий день пришел бы на базу, а он опять там. И как быть?

Хорошо, что он остался. Он на сегодняшний день – человек, который может представлять команду перед болельщиками, перед президентом и руководством.

Ранее Бущан заявил, что в «Динамо» есть игрок, которого надо воспитывать.

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Источник — Sportarena

(1 голос)

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Комментарии
    markten1984
    online
      markten1984, 30.12.2019 20:32
    0
    В этом и беда Динамо когда такие как Сидорчук лидеры а что тогда за остальных говорить
    Ссылка
    юра гонта
      юра гонта, 30.12.2019 20:27
    0
    Краще б він пішов..
    Ссылка
    Sarmat
      Sarmat, 30.12.2019 20:22
    0
    Який він в чорта лідер...Мабуть лідер по провальних матчах. "Косар", що крім жовтих і червоних нічим особливим не запам'ятався. Хіба голом у ворота Шахти в Кубку України
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 30.12.2019 20:32
    0
    В этом и беда Динамо когда такие как Сидорчук лидеры а что тогда за остальных говорить
    Ссылка
    юра гонта
      юра гонта, 30.12.2019 20:27
    0
    Краще б він пішов..
    Ссылка
    Sarmat
      Sarmat, 30.12.2019 20:22
    0
    Який він в чорта лідер...Мабуть лідер по провальних матчах. "Косар", що крім жовтих і червоних нічим особливим не запам'ятався. Хіба голом у ворота Шахти в Кубку України
    Ссылка
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