Георгий БУЩАН: «Сидорчук – реальный лидер в Динамо»

Голкипер Георгий Бущан рассказал о том, кто, по его мнению, является лидером нынешнего «Динамо»:
- Кто сейчас реальный лидер «Динамо»?
– Серега Сидорчук, он капитан. Я рад, что он остался. Хотя мог уйти.
- Я слышал, что он вроде как даже попрощался с командой.
– Да. Я уже думал фотку выставить, но не успел. Начал наблюдать за клубом, в который он должен был перейти: приветствуют его или нет. А то на следующий день пришел бы на базу, а он опять там. И как быть?
Хорошо, что он остался. Он на сегодняшний день – человек, который может представлять команду перед болельщиками, перед президентом и руководством.
Ранее Бущан заявил, что в «Динамо» есть игрок, которого надо воспитывать.
Источник — Sportarena
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