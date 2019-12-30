БУЩАН: «Есть парень, которого нужно воспитывать. Но ему ничего не докажешь»

Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан рассказал об одноклубнике, которого нужно воспитывать, не называя при этом имени. Вероятно, он имел ввиду Дениса Гармаша.

— Кто в команде может напихать, настучать по лбу?

— А зачем? У нас в команде есть только один такой парень, которого нужно воспитывать. Но там без шансов. Он такой человек. Ты ему ничего не докажешь, не объяснишь. А смысл руки распускать? Он это делает не специально, а потому что он переживает за команду. Его можно понять, но лучше не трогать.

— В команде как-то пытались ему помочь?

— Без шансов. Был матч с Полтавой. Аут, он пошел накрывать Скляра. Зачем? Говорит, пошел страховать. Ему рассказывают, что не нужно было идти, но он стоит на своем. Прямо в перерыве.