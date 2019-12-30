БУЩАН: «Есть парень, которого нужно воспитывать. Но ему ничего не докажешь»

Голкипер «Динамо» – об одном из одноклубников

  • 30.12.2019 12:44
  • 3492 просмотра
  • 3 комментария
БУЩАН: «Есть парень, которого нужно воспитывать. Но ему ничего не докажешь»
© poehalisnam.livejournal.com. Денис Гармаш
Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан рассказал об одноклубнике, которого нужно воспитывать, не называя при этом имени. Вероятно, он имел ввиду Дениса Гармаша.
 
— Кто в команде может напихать, настучать по лбу?
— А зачем? У нас в команде есть только один такой парень, которого нужно воспитывать. Но там без шансов. Он такой человек. Ты ему ничего не докажешь, не объяснишь. А смысл руки распускать? Он это делает не специально, а потому что он переживает за команду. Его можно понять, но лучше не трогать.
 
— В команде как-то пытались ему помочь?
— Без шансов. Был матч с Полтавой. Аут, он пошел накрывать Скляра. Зачем? Говорит, пошел страховать. Ему рассказывают, что не нужно было идти, но он стоит на своем. Прямо в перерыве.
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Источник — Sportarena

(18 голосов)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 30.12.2019 14:14
    0
    axylinam, 30.12.2019 13:12
    Великий Лобановский из социопата Гармаша и Хачериди легко бы сделал игроков европейского топ уровня
    Их бы вообще в Динамо не было
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 30.12.2019 13:21
    0
    Динамо нужно сбросить балласт. Он не один такой
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.12.2019 13:12
    +4
    Великий Лобановский из социопата Гармаша и Хачериди легко бы сделал игроков европейского топ уровня
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.12.2019 13:12
    +4
    Великий Лобановский из социопата Гармаша и Хачериди легко бы сделал игроков европейского топ уровня
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 30.12.2019 14:14
    0
    axylinam, 30.12.2019 13:12
    Великий Лобановский из социопата Гармаша и Хачериди легко бы сделал игроков европейского топ уровня
    Их бы вообще в Динамо не было
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 30.12.2019 13:21
    0
    Динамо нужно сбросить балласт. Он не один такой
    Ссылка
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