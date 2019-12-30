Александр ЗИНЧЕНКО: «VAR? Надо закрыть рот и играть»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился своим мнением по поводу введения видеоповторов в футболе:

«У каждого свое мнение. Я считаю, что мы должны принять видеоповторы и играть в свой футбол. Что мы можем сделать?

Если бы я говорил: «Мне не нравится VAR», ничего бы не изменилось. Нужно просто принять, закрыть рот и играть».

Вчера Зинченко вернулся в основу «Манчестер Сити», и помог своей команде обыграть «Шеффилд Юнайтед» 2:0 в 20-м туре АПЛ.