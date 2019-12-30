Александр ЗИНЧЕНКО: «VAR? Надо закрыть рот и играть»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился своим мнением по поводу введения видеоповторов в футболе:
«У каждого свое мнение. Я считаю, что мы должны принять видеоповторы и играть в свой футбол. Что мы можем сделать?
Если бы я говорил: «Мне не нравится VAR», ничего бы не изменилось. Нужно просто принять, закрыть рот и играть».
Вчера Зинченко вернулся в основу «Манчестер Сити», и помог своей команде обыграть «Шеффилд Юнайтед» 2:0 в 20-м туре АПЛ.
Источник — Manchester Evening News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Интересная позиция. А, впрочем, я кажется начинаю понимать в чем смысл вездесущих призывов по изменению ментальности. Это нужно, чтобы любые изменения воспринимались строго позитивно.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.