Александр ЗИНЧЕНКО: «VAR? Надо закрыть рот и играть»

Защитник «Манчестер Сити» - о введении VAR

  • 30.12.2019 19:21
  • 1738 просмотров
  • 7 комментариев
Александр ЗИНЧЕНКО: «VAR? Надо закрыть рот и играть»
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился своим мнением по поводу введения видеоповторов в футболе:

«У каждого свое мнение. Я считаю, что мы должны принять видеоповторы и играть в свой футбол. Что мы можем сделать?

Если бы я говорил: «Мне не нравится VAR», ничего бы не изменилось. Нужно просто принять, закрыть рот и играть».

Вчера Зинченко вернулся в основу «Манчестер Сити», и помог своей команде обыграть «Шеффилд Юнайтед» 2:0 в 20-м туре АПЛ.

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Источник — Manchester Evening News

(8 голосов)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 30.12.2019 20:35
    0
    Вчера вар спас Саню .... убежал чел от него вначале игры
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 30.12.2019 20:21
    0
    MaxUa, 30.12.2019 19:48
    Ой, я хотел сказать мандат. Мандат у них тоже есть.
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    OKs100
    online
      OKs100, 30.12.2019 20:04
    -2
    Жёстко Зинченко поставил на место Гвардиолу, ведь именно он больше всех жалуется на VAR. После такого многие тренера отправляют футболистов в дубль.
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    MaxUa
    online
    MaxUa, 30.12.2019 19:48
    0
    Ой, я хотел сказать мандат. Мандат у них тоже есть.
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    MaxUa
    online
    MaxUa, 30.12.2019 19:47
    -5
    andre_lui, 30.12.2019 19:37
    Он же не предлагает всем закрыть рот. Для футболиста это профессиональная позиция.
    Профессионал с закрытым ртом? Любопытно. Если не профессионалу критиковать изъяны системы, то кому же тогда? Специально обученным журналистам, у которых есть манда говорить на любую тему?
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.12.2019 19:37
    +3
    Он же не предлагает всем закрыть рот. Для футболиста это профессиональная позиция.
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    MaxUa
    online
    MaxUa, 30.12.2019 19:30
    -3
    Раз мы ничего не можем сделать, давайте просто закроем рот.
    Интересная позиция. А, впрочем, я кажется начинаю понимать в чем смысл вездесущих призывов по изменению ментальности. Это нужно, чтобы любые изменения воспринимались строго позитивно.
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.12.2019 19:37
    +3
    Он же не предлагает всем закрыть рот. Для футболиста это профессиональная позиция.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 30.12.2019 20:35
    0
    Вчера вар спас Саню .... убежал чел от него вначале игры
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 30.12.2019 20:21
    0
    MaxUa, 30.12.2019 19:48
    Ой, я хотел сказать мандат. Мандат у них тоже есть.
    Ссылка
    MaxUa
    online
    MaxUa, 30.12.2019 19:48
    0
    Ой, я хотел сказать мандат. Мандат у них тоже есть.
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