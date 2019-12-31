Топ-10 футбольных матчей уходящего десятилетия

31 декабря не только завершается очередной год, но в нашем случае подходит к концу и целое десятилетие. Оно было богатым на разные спортивные события. И футбольные в том числе. Пользуясь случаем, мы предлагаем вашему вниманию десятку самых лучших, самых резонансных и самых памятных (на наш взгляд) футбольных поединков с участием украинских команд – как клубных, так и сборных.

Мы сознательно не стали ставить эти матчи по ранжиру, выделять лучший из лучших. По той простой причине, что практически все встречи из этого перечня были из ряда вон. Мы просто расставили их по датам, начиная с самого раннего матча.

«Шахтер» – «Рома» – 3:0 (1/8 финала Лиги чемпионов-2011)

ФК Шахтер

После победы в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году, «Шахтер» славно пошумел и в Лиге чемпионов. Та команда Мирчи Луческу сыграла немало запоминающихся поединков в рамках главного континентального турнира. Но наиболее важными из них, на наш взгляд, являются матчи 1/8 финала ЛЧ сезона 2010/2011. Это, кстати, был первый плей-офф чемпионской Лиги в истории «горняков». И сразу же успех. В первом поединке на выезде дончане победили «Рому» - 3:2. А вот ответная встреча стала настоящим триумфом «оранжево-черных». Поединок был сыграл аккурат 8 марта. И «горняки» преподнесли шикарный подарок своим поклонницам. Да и поклонникам тоже: римляне на «Донбасс-Арене» были деклассированы 3:0.

Украина – Германия – 3:3 (Товарищеский матч, 2011 год)

УАФ

Этот матч всегда будет стоять особняком в истории нашего футбола. А все потому, что этим поединком открывался реконструированный к Евро-2012 главный стадион нашей страны – НСК «Олимпийский». Нашу лучшую спортивную арену тогда было не узнать: преобразилась, стала светлой и современной. Ей под стать оказалась и игра нашей сборной. Команда Олега Блохина в том ноябрьском матче сыграла просто вдохновенно. Первый, исторический гол на обновленной арене забил Андрей Ярмоленко. Хороший гол на счету и Коноплянки, который тогда еще был неудержим. Но самый красивый гол в матче на счету Назаренко: после сильного и точного удара издали мяч по дуге влетел практически в девятку. Правда, выиграть в том поединке нам не судилось – немцы смогли вырвать ничью. Но игра вправду была феерической. Да и слезы Блохина в том матче дорогого стоят…

«Олимпиакос» – «Металлист» – 1:2 (1/8 финала Лиги Европы-2012)

После того, как харьковчане в первом матче уступили на своем поле «олимпийцам» 0:1, не продемонстрировав, в общем-то, выдающейся игры, веры в то, что команда Маркевича сможет пройти в четвертьфинал, было немного. И эта вера укрепилась, к сожалению, уже в дебюте встречи в Пирее, когда хозяева забили быстрый гол. Но «Металлист» рук не опустил и продолжал искать свой шанс. «Не наш день»: нечто подобное подумалось после того, как Девич на 77-й минуте не реализовал пенальти. Но спустя четыре минуты Вильягра сравнял счет, воскресив надежду на удачный исход. И он состоялся: за четыре минуты до конца основного времени Девич реабилитировался за промах с «точки», забив победный мяч, который вывел харьковчан в четвертьфинал.

Украина – Швеция – 2:1 (Групповой этап Евро-2012)

УАФ

Исторический поединок сборной Украины в финальной части чемпионатов Европы получился по-настоящему запоминающимся. На переполненном «Олимпийском» сборная Украины принимала шведов. Поединок получился интересным, живым и драматическим. Поначалу мы проигрывали – после удара Ибрагимовича. Но во втором тайме Украина усилиями своего лидера Андрея Шевченко дважды сумела забить, причем отличился Шева после ударов со «второго этажа». После этого поединка эйфория была неимоверная, но выйти из группы команде Блохина так и не удалось. Кстати, та победа остается пока что единственной для нашей главной команды страны на чемпионатах континента.

Украина – Франция – 2:0 (Плей-офф чемпионата мира, 2013 год)

После проваленного старта отбора на чемпионат мира 2014 года, сборная Украины под руководством Михаила Фоменко совершила настоящий финишный спурт. Поочередно были биты поляки с черногорцами, но вот англичан дома победить не удалось – лишь ничья. Украина финишировала второй в группе, и за выход на ЧМ нам пришлось бороться с французами. Команда Дешама была фаворитом противостояния, но в Киеве она была бита. Украинцы сыграли страстно, организованно и хладнокровно. Во втором тайме открыл счет Зозуля, затем Ярмоленко с пенальти его удвоил. Был шанс забить и третий гол, но увы, не использовали. Но и без этого заполненный «Олимпийский» пребывал почти что в экстазе. Увы, но в Париже Украина уступила 0:3 и не пробилась на Мундиаль…

«Динамо» – «Эвертон» – 5:2 (1/8 финала Лиги Европы-2015)

ФК Динамо

Холодным мартовским вечером 2015-го почти 68 тысяч зрителей на «Олимпийском» пришли поддержать «Динамо» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против «Эвертона». В первом поединке киевляне уступили 1:2. Но в ответном оказались на две головы сильнее своего искушенного соперника. Ярмоленко классным ударом открыл счет. Но быстро Лукаку счет сравнял. Лучше бы он этого не делал. Теодорчик и Велозу на протяжении трех минут забили два мяча, а в начале второго тайма Гусев забил четвертый. Это был нокаут для гостей. А похоронил «Эвертон» сумасшедшим дальним ударом Антунеш. После этого феерического матча команду Реброва носили на руках. И прочили ей как минимум выход в финал. Но, к сожалению, уже в четвертьфинале «Динамо» сложило оружие перед тактическими уловками «Фиорентины».

«Днепр» – «Наполи» – 1:0 (Полуфинал Лиги Европы-2015)

ФК Днепр

Феноменальный «Днепр» Маркевича вопреки всем прогнозам и раскладам пробился в полуфинал Лиги Европы, где его ожидал очень сильный соперник. «Наполи» считался безоговорочным фаворитом. Но в Неаполе, в первой игре, украинцам удалось выстрадать ничью. После той игры главный форвард «партенопеи» Игуаин заявил, что закончит с карьерой, если «Наполи» не пройдет «Днепр». Но дальше прошел именно наш коллектив. На залитом дождем «Олимпийском» подопечные Маркевича вырвали победу у команды Бенитеса. Единственный гол на счету Евгения Селезнева, которого после того матча именовали не иначе, как «царь». А после финального свистка на поле стадиона началось сумасшествие: то болельщики, прорвав все кордоны, ринулись на поле отмечать выход днепрян в финал Лиги Европы. К счастью, никто не пострадал.

«Днепр» – «Севилья» – 2:3 (финал Лиги Европы-2015)

ФК Днепр

Второй раз в истории украинского футбола времен Независимости наша команда вышла в финал еврокубка. Но, в отличие от «Шахтера», победившего в 2009-м в финале Кубка УЕФА «Вердер», «Днепру» в финале Лиги Европы не удалось победить. В первую очередь потому, что «Севилья» в те времена безраздельно властвовала во втором по статуту континентальном турнире. Хотя начиналось все для команды Маркевича оптимистично: уже в дебюте встречи Калинич забил гол. Правда, через двадцать минут севильцы счет сравняли. А потом и вовсе вышли вперед. Но украинцы сумели под занавес первого тайма выровнять шансы: классный удар со штрафного получился у Ротаня. Но на большее «Днепр» не хватило. Во втором тайме ближе к победе были все же испанцы. Они усилиями Бакки и вырвали победу. Хотя «Днепру» за тот финал – однозначно респект и уважение.

Украина – Южная Корея – 3:1 (Финал чемпионата мира U-20, 2019 год)

УАФ

Главное достижение сборных Украины времен обретения государственности – победа на юношеском чемпионате мира-2019. Команда Петракова следовала к своей мечте шаг за шагом. Украинцы продемонстрировали хорошую дисциплину, отличное голевое чутье при стандартах, умение играть на контратаках, а еще и волю к победе. В финальном поединке наши пропустили первыми – с пенальти, уже на пятой минуте встречи. Но сумели найти в себе силы и мастерство не только отыграться, но и выйти вперед. Дубль Супряги вернул нас в игру, а гол Цитаишвили стал настоящей вишенкой на праздничном торте.

Украина – Португалия – 2:1 (Отбор к Евро-2020)

УАФ

С точки зрения важности, содержания и стиля этот поединок – один из самых сильных и лучших во всей истории сборной Украины. Матч не имел определяющего значения с турнирной точки зрения, ведь даже поражение оставляло нам шансы на прямой выход из группы на Евро-2020. Но наша команда сделала все, чтобы завоевать это право в матче с действующими чемпионами Европы. Хозяева очень мощно начали игру, обескуражив Роналду и компанию. Яремчук уже в дебюте открыл счет, а в средине первого тайма Ярмоленко счет удвоил. Во втором тайме тоже все шло по нашему сценарию – до тех пор, пока арбитр не удалил Степаненко. Криштиану Роналду с пенальти отыграл один мяч. Но даже в меньшинстве сборная Украины смотрелась убедительно. И выстояла, несмотря на все потуги гостей.