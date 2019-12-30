НЕЙМАР: «История с Тайсоном и Дентиньо – это неприемлемо»

Форвард ПСЖ – о расизме в футболе

  • 30.12.2019 16:24
  • 1638 просмотров
  • 3 комментария
НЕЙМАР: «История с Тайсоном и Дентиньо – это неприемлемо»
© ФК ПСЖ. Неймар

Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что расизм в футболе неприемлем:

«Некоторые околофутбольные вещи раздражают. Расизм, например. История с Дентиньо и Тайсоном или с Марио Балотелли — это для меня неприемлемо. Такого не должно быть. Хочу, чтобы это понимали все наши болельщики, те, кто приходит на стадион. Вот это действительно не нравится.

А что касается собственно футбола — здесь мне все комфортно. Футбол — это моя жизнь, этим живу я, моя семья, мои друзья. Поле — это место, где я полностью самовыражаюсь».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» попытается вернуть Неймара летом 2020 года.

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Источник — France Football

(6 голосов)

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Комментарии
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 30.12.2019 17:26
    0
    Юрий Карпенко, 30.12.2019 17:16
    За те деньги которые вам платят можно и расизм потерпеть
    Так може ще й срати їм на голови,раз вони стільки отримують грошей? Ти зовсім хворий?Їм платять гроші не за те аби ти прийшов на стадіон і витворяв що хочеш,а за те аби вони грали в футбол.Тому тут все просто-їм платять за гру,ти платиш аби ту гру дивитись!Не подобається така гра,сиди вдома!Бачиш як все просто!!!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 30.12.2019 17:16
    -1
    За те деньги которые вам платят можно и расизм потерпеть
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.12.2019 16:36
    0
    Тайсон.это использовал.чтобы свалить из Шахтера-Дентиньо подыграл-всплакнул с Тайсоном на бруденшафт-запустили эту ересь в соц. сети-теперь на стадионах могут запретить есть бананы
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 30.12.2019 17:26
    0
    Юрий Карпенко, 30.12.2019 17:16
    За те деньги которые вам платят можно и расизм потерпеть
    Так може ще й срати їм на голови,раз вони стільки отримують грошей? Ти зовсім хворий?Їм платять гроші не за те аби ти прийшов на стадіон і витворяв що хочеш,а за те аби вони грали в футбол.Тому тут все просто-їм платять за гру,ти платиш аби ту гру дивитись!Не подобається така гра,сиди вдома!Бачиш як все просто!!!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.12.2019 16:36
    0
    Тайсон.это использовал.чтобы свалить из Шахтера-Дентиньо подыграл-всплакнул с Тайсоном на бруденшафт-запустили эту ересь в соц. сети-теперь на стадионах могут запретить есть бананы
    Ссылка
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