НЕЙМАР: «История с Тайсоном и Дентиньо – это неприемлемо»

Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что расизм в футболе неприемлем:

«Некоторые околофутбольные вещи раздражают. Расизм, например. История с Дентиньо и Тайсоном или с Марио Балотелли — это для меня неприемлемо. Такого не должно быть. Хочу, чтобы это понимали все наши болельщики, те, кто приходит на стадион. Вот это действительно не нравится.

А что касается собственно футбола — здесь мне все комфортно. Футбол — это моя жизнь, этим живу я, моя семья, мои друзья. Поле — это место, где я полностью самовыражаюсь».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» попытается вернуть Неймара летом 2020 года.