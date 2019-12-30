Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему бы не отпустить Тайсона, если он хочет уйти»

Мирон Маркевич, который тренировал Тайсона в «Металлисте», когда бразилец только приехал в Украину, считает, что атакующий хавбек еще минимум 4 года может играть на топ-уровне, но «Шахтеру» стоит отпустить футболиста.

Летом Тайсон просил клуб продать его, но «Шахтер» отказался от предложения «Милана».

— С Тайсоном вы знакомы уже почти 10 лет. Как он в 2010-м оказался в «Металлисте»?

— Просмотром бразильским футболистов занимался селекционный отдел клуба во главе с Евгением Красниковым. Я и не знаю точного количества футболистов, которые прошли через это сито отбора. Мне показывали четыре-пять лучших игроков из всего списка, которое соответствовали моим критериям. Но когда я увидел Тайсона в деле, сразу дал добро на его приобретение. Меня подкупила скорость и умение бразильца на этой скорости обращаться с мячом.



— Сколько Тайсон сможет выступать на высоком уровне?

— Он режимистый парень, сухой, так что еще года четыре он спокойно может играть. Скажу опять о скорости, она у него природная, поэтому и не покидает. Ну как ты его остановишь, когда он включает максимум.



— Если Тайсон уйдет из «Шахтера», украинский чемпионат потеряет?

— Первым делом потеряет «Шахтер». Но с другой стороны, если футболист хочет поиграть в европейском топ-чемпионате, то почему бы его не отпустить.

Недавно игрок заявил, что не планирует продлевать контракт с клубом.