Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему бы не отпустить Тайсона, если он хочет уйти»

Специалист считает, что бразильца можно продать

  • 30.12.2019 15:35
  • 1111 просмотров
  • 2 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему бы не отпустить Тайсона, если он хочет уйти»
© shakhtar.com

Мирон Маркевич, который тренировал Тайсона в «Металлисте», когда бразилец только приехал в Украину, считает, что атакующий хавбек еще минимум 4 года может играть на топ-уровне, но «Шахтеру» стоит отпустить футболиста.

Летом Тайсон просил клуб продать его, но «Шахтер» отказался от предложения «Милана».

— С Тайсоном вы знакомы уже почти 10 лет. Как он в 2010-м оказался в «Металлисте»?
— Просмотром бразильским футболистов занимался селекционный отдел клуба во главе с Евгением Красниковым. Я и не знаю точного количества футболистов, которые прошли через это сито отбора. Мне показывали четыре-пять лучших игроков из всего списка, которое соответствовали моим критериям. Но когда я увидел Тайсона в деле, сразу дал добро на его приобретение. Меня подкупила скорость и умение бразильца на этой скорости обращаться с мячом.

— Сколько Тайсон сможет выступать на высоком уровне?
— Он режимистый парень, сухой, так что еще года четыре он спокойно может играть. Скажу опять о скорости, она у него природная, поэтому и не покидает. Ну как ты его остановишь, когда он включает максимум.

— Если Тайсон уйдет из «Шахтера», украинский чемпионат потеряет?
— Первым делом потеряет «Шахтер». Но с другой стороны, если футболист хочет поиграть в европейском топ-чемпионате, то почему бы его не отпустить.

Недавно игрок заявил, что не планирует продлевать контракт с клубом.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Kevko
    online
      Kevko, 30.12.2019 15:46
    -2
    "Скорость у него природная, поэтому и не покидает его".
    Интересно, специалист Маркевич хотя бы азы физиологии знает?
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    axylinam
    axylinam, 30.12.2019 15:44
    +1
    Всё по делу-молодец Маркевич
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    axylinam
    axylinam, 30.12.2019 15:44
    +1
    Всё по делу-молодец Маркевич
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