Роман ЯРЕМЧУК: «Не хотел обидеть игроков сборной России»

Форвард объяснил свои слова после матча с Португалией

  • 30.12.2019 14:53
  • 3441 просмотр
  • 5 комментариев
Роман ЯРЕМЧУК: «Не хотел обидеть игроков сборной России»
© ffu.ua

Форвард сборной Украины Роман Яремчук по итогам победы над Португалией вызвал волну гнева в России, когда заявил, что их сборная уже рассказывает о триумфе на Евро-2020 всего лишь после успехов в матчах с Кипром и Шотландией.

Игрок «Гента» объяснил, что привел россиян в качестве примера для украинцев.

«Я не хотел обидеть никого из игроков сборной России. Просто я хотел намекнуть нам, что если мы обыграли Португалию, то нужно спокойно к этому относиться. Украинцам нужно спокойно это принимать и двигаться дальше. Просто россияне обыграли там Кипр и Шотландию, и были разговоры, мол, они уже Евро собираются выигрывать».

«Я вспомнил их интервью и сказал как пример. Была бы в такой ситуации Польша или другой наш сосед - я бы сказал».

«Но я не хотел никаких конфликтов. Я просто хотел преподнести, что нужно спокойнее к таким победам именно нам относиться. Потому что, как сказал Ярмоленко, «Сегодня ты на коне, а завтра - под конем», - отметил Яремчук.

Ранее форвард рассказал о мотивации от Андрея Шевченко.

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Источник — Вацко Light

(13 голосов)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 30.12.2019 15:35
    +2
    Vit18, 30.12.2019 15:20
    Для чого виправдовуватися перед країною-агресором? Нехай горять в пеклі.
    А може він не перед ними виправдовується, а просто таке виховання у нього
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 30.12.2019 15:20
    +6
    Для чого виправдовуватися перед країною-агресором? Нехай горять в пеклі.
    Ссылка
    comentraktor
    online
      comentraktor, 30.12.2019 15:17
    +7
    А я хочу обидеть, и утверждаю что игроки сборной пАраши кривоногие ушлепки которые умеют побеждать только за бабло Газпрома. В общем вся параша - это Зло и гадюшник и быдляк.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.12.2019 15:03
    +12
    Та правильно ти все сказав... І нєфіг перед козломордим виправдовуватися..
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 30.12.2019 14:55
    +15
    да пошли те олени в п..ду
    и да, я хотел обидеть их всех. я бы в рожу им плюнул даже
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 30.12.2019 14:55
    +15
    да пошли те олени в п..ду
    и да, я хотел обидеть их всех. я бы в рожу им плюнул даже
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.12.2019 15:03
    +12
    Та правильно ти все сказав... І нєфіг перед козломордим виправдовуватися..
    Ссылка
    comentraktor
    online
      comentraktor, 30.12.2019 15:17
    +7
    А я хочу обидеть, и утверждаю что игроки сборной пАраши кривоногие ушлепки которые умеют побеждать только за бабло Газпрома. В общем вся параша - это Зло и гадюшник и быдляк.
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 30.12.2019 15:20
    +6
    Для чого виправдовуватися перед країною-агресором? Нехай горять в пеклі.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 30.12.2019 15:35
    +2
    Vit18, 30.12.2019 15:20
    Для чого виправдовуватися перед країною-агресором? Нехай горять в пеклі.
    А може він не перед ними виправдовується, а просто таке виховання у нього
    Ссылка
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