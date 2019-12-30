Роман ЯРЕМЧУК: «Не хотел обидеть игроков сборной России»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук по итогам победы над Португалией вызвал волну гнева в России, когда заявил, что их сборная уже рассказывает о триумфе на Евро-2020 всего лишь после успехов в матчах с Кипром и Шотландией.

Игрок «Гента» объяснил, что привел россиян в качестве примера для украинцев.

«Я не хотел обидеть никого из игроков сборной России. Просто я хотел намекнуть нам, что если мы обыграли Португалию, то нужно спокойно к этому относиться. Украинцам нужно спокойно это принимать и двигаться дальше. Просто россияне обыграли там Кипр и Шотландию, и были разговоры, мол, они уже Евро собираются выигрывать».

«Я вспомнил их интервью и сказал как пример. Была бы в такой ситуации Польша или другой наш сосед - я бы сказал».

«Но я не хотел никаких конфликтов. Я просто хотел преподнести, что нужно спокойнее к таким победам именно нам относиться. Потому что, как сказал Ярмоленко, «Сегодня ты на коне, а завтра - под конем», - отметил Яремчук.

Ранее форвард рассказал о мотивации от Андрея Шевченко.