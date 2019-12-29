ЯРЕМЧУК: «Впервые видел Шевченко таким. Бутылки летали по раздевалке»

Шевченко сумел удивить Яремчука

  • 29.12.2019 21:15
  • 4984 просмотра
  • 1 комментарий
ЯРЕМЧУК: «Впервые видел Шевченко таким. Бутылки летали по раздевалке»
© ffu.ua

Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал об особом настрое на матч отбора Евро-2020 Украина - Сербия, который национальная сборная выиграла со счетом 5:0.

Тренер Андрей Шевченко зарядил футболистов на победу.

«Шевченко - большой мотиватор. Все его боятся в раздевалке, но в хорошем смысле, а также уважают. Когда я пришел в сборную, то все было на самом высоком уровне - подготовка, тактика, быт. И ребята рассказывали, что это Шевченко сделал. Когда он пришел, то многое изменил, поднял уровень сборной во всех смыслах».

«Установка перед матчем с Сербией? Не буду рассказывать конкретно, что говорил Шевченко, но бутылки летали по всей раздевалке. Это перед игрой. Мне казалось, он хотел сам выйти на поле. Крепкие слова, бутылки летали».

«Я первый раз видел Шевченко таким. Это сыграло позитивную роль», - рассказал Яремчук.

Ранее нападающий рассказал о возможном трансфере в другую команду.

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Источник — Вацко Light

(11 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 29.12.2019 21:22
    +3
    Жаль, что Шева не игрок этой команды в своем расцвете. Громили бы всех.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 29.12.2019 21:22
    +3
    Жаль, что Шева не игрок этой команды в своем расцвете. Громили бы всех.
    Ссылка
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